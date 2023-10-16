TV yayın akışı 16 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ekim Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Mandıra Filozofu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sevginin Gücü
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 İncir Ağacı
06:55 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sevginin Gücü
23:30 Odaklan Büyükanne
01:25 Seksenler
03:15 Diriliş Ertuğrul
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
05:00 Tuzak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
22:30 Mandıra Filozofu
00:30 Sıcak Takip
02:15 Poyraz Karayel
04:30 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:45 Yabani
02:30 Hudutsuz Sevda
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldız ile İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
03:45 Beyoğlu Güzeli
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer - Özel Bölüm
20:00 Ömer
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Ateş Kuşları
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Bir Küçük Gün Işığı
En Çok Okunan Haberler
-
- 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı!
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- Partinin yeni ismi belli oldu
- 'Cübbeli'den Hamas'a sert çıkış
- Vargas, Fenerbahçe'ye dönemeyebilir!
- Tehlike çanları çalıyor!
- Netanyahu: 'Tüm dünyaya açık bir mesaj'
- 21 yaşındaki genç gizemli parşömenin şifresini çözdü
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı