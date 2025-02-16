TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

08:15 Dr.Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Kral Kaybederse

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2