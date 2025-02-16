TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
16 Şubat 2025 Pazar, 09:10
TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

16 Şubat Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Şubat Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kong: Kafatası Adası 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Beni Böyle Sev

08.50 Bir Zamanlar İstanbul

11.45 Enine Boyuna

14.60 Bir Zamanlar İstanbul

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3’te3

TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kardelenler

TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-CAn

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kong: Kafatası Adası

22:30 Ben Efsaneyim

TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08.00 Siyah Kalp

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Deha

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha

TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

08:15 Dr.Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Kral Kaybederse

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

08.00 Türkiye’nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

13.15 Ben Eşimi Bilmez Miyim – Yeni Bölüm

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor All Star-Gönüllüler

TV rehberi tv yayın akışı yayın akışı

En Çok Okunan Haberler