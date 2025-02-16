TV yayın akışı 16 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...
16 Şubat Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Şubat Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kong: Kafatası Adası 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00
TRT 1 Yayın Akışı
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Beni Böyle Sev
08.50 Bir Zamanlar İstanbul
11.45 Enine Boyuna
14.60 Bir Zamanlar İstanbul
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3’te3
ATV Yayın Akışı
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kardelenler
Kanal D Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-CAn
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Ben Efsaneyim
SHOW TV Yayın Akışı
08.00 Siyah Kalp
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bahar
15.30 Deha
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deha
STAR TV Yayın Akışı
08:15 Dr.Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Kral Kaybederse
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 Yayın Akışı
08.00 Türkiye’nin Doktorları
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
13.15 Ben Eşimi Bilmez Miyim – Yeni Bölüm
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor All Star-Gönüllüler
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