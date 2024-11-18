TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Kasım günü tv yayın akışı...
18 Kasım Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Kasım Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kirli Sepeti 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Gülen Gözler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: 3.Gün 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Afili Aşk
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda’nın Mutfağı
17.15 Bizi Birleştiren Hayat
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Bu Sabah
10.00 Kalpazan
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kalpazan
00.15 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Güne Başlarken
09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Gülen Gözler
22.00 Sahipsizler
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Aramızda Kalmasın
09.00 Oynat Bakalım
11.00 MasterChef Türkiye
12.45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Kalk Gidelim
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.55 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Sen Anlat Karadeniz
16.00 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 3.Gün
22.20 Katilin Yüzü
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