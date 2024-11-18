TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Kasım günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2024 Pazartesi, 10:01
TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18 Kasım Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Kasım Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Kirli Sepeti 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Gülen Gözler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: 3.Gün 20:00 

TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Afili Aşk

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda’nın Mutfağı

17.15 Bizi Birleştiren Hayat

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Bu Sabah

10.00 Kalpazan

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kalpazan

00.15 Deha

TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Güne Başlarken

09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Gülen Gözler

22.00 Sahipsizler

TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Dizi

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Aramızda Kalmasın

09.00 Oynat Bakalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Kalk Gidelim

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.55 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi

TV yayın akışı 18 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Sen Anlat Karadeniz

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 3.Gün

22.20 Katilin Yüzü

TV rehberi trt TV 8

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