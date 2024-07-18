TV yayın akışı 18 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 17 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 18 Temmuz Perşembe TV rehberi...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:15 - Kasaba Doktoru
12:40 - Lingo Türkiye
14:00 - Seksenler
15:30 - Gönül Dağı
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Sen Türkülerini Söyle
00:15 - 3'te 3
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Sen Anlat Karadeniz
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Görevimiz Tatil
17:00 - Kardeşlerim
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Alan
00:20 - Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - İnci Taneleri
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Aşk-ı Memnu
21:45 - Aşk-ı Memnu
23:30 - Yalan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Aşk Laftan Anlamaz
19:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 - Sandık Kokusu
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:30 - Show Ana Haber
20:00 - Dünya Güzellerim Tatilde
23:15 - ikinci Şans
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Ateşböceği
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Kara Bela
22:30 - Kara Bela
00:30 - İstanbullu Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Dizi
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 - MasterChef Türkiye
13:45 - Gazete Magazin Yaz
15:45 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Şevkat Yerimdar
13:00 - Kiraz Mevsimi
14:15 - Olmadı Kaçarız
16:30 - Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 - Now Ana Haber
20:00 - Hababam Sınıfı Askerde
22:30 - Hudutsuz Sevda
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Ulusal Kriminal Büro'nun Sarıgül incelemesi
- Büfeye verilen ceza belli oldu!
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- Destici'den 'belgeli' yanıt
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- 'Kriminal büro yaptığı incelemede...'
- Prof. Dr. Cem Say için karar
- ‘Böcek yedirdiler, yüzümü tekmelediler’
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- Bugün yapılan aşağılıklığı aklımıza dahi getirmemiştik