TV yayın akışı 18 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 17 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 18 Temmuz Perşembe TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2024 Perşembe, 09:34
TV yayın akışı 18 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

09:15 - Kasaba Doktoru

12:40 - Lingo Türkiye

14:00 - Seksenler

15:30 - Gönül Dağı

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Sen Türkülerini Söyle

00:15  - 3'te 3

TV yayın akışı 18 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Sen Anlat Karadeniz

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Görevimiz Tatil

17:00 - Kardeşlerim

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Alan

00:20 - Ateş Kuşları

TV yayın akışı 18 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - İnci Taneleri

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Aşk-ı Memnu

21:45 - Aşk-ı Memnu

23:30 - Yalan

TV yayın akışı 18 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 - Aşk Laftan Anlamaz

19:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 - Sandık Kokusu

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:30 - Show Ana Haber

20:00 - Dünya Güzellerim Tatilde

23:15 - ikinci Şans

TV yayın akışı 18 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - Ateşböceği

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Yüksek Sosyete

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Kara Bela

22:30 - Kara Bela

00:30 - İstanbullu Gelin

TV yayın akışı 18 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 - Dizi

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 - MasterChef Türkiye

13:45 - Gazete Magazin Yaz

15:45 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

TV yayın akışı 18 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 - Çalar Saat

10:00 - Şevkat Yerimdar

13:00 - Kiraz Mevsimi

14:15 - Olmadı Kaçarız

16:30 - Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 - Now Ana Haber

20:00 - Hababam Sınıfı Askerde

22:30 - Hudutsuz Sevda

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