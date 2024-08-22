TV yayın akışı 22 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Tek Atış- Yabancı Sinema

00:00 Göktaşı Kıyameti- Yabancı Sinema

01:45 Göktaşı Kıyameti- Yabancı Sinema

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Dönence