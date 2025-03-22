TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
22 Mart 2025 Cumartesi, 09:24
TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22 Mart Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Mart Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Güven Bana 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Niyazi Gül Dörtnala 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:05

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Son

20:00 Güven Bana

22:30 Hudutsuz Sevda

01:30 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Bay Yanlış

TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardelenler

12:00 Can Borcu

14:50 Başka Bir Gün

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 

19:30 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kardelenler

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

00:15 Uzak Şehir

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:30 Yedi Numara

07:30 1 Gün Kala

07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

08:15 Teşkilat

11:35 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20.05 Gönül Dağı

00:15 Vefa Sultan

01:30 Teşkilat

02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:55 Sahur Bereketi

TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

TV yayın akışı 22 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Ale

08:15 Dr. Özgür koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

14:00 Kral Kaybederse

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:15 Niyazi Gül Dörtnala

00:00 Kral Kaybederse

02:00 Sahipsizler

04: Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

televizyonda ne var? TV rehberi tv yayın akışı

En Çok Okunan Haberler