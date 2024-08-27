TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2024 Salı, 09:31
TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

04.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 

04.30 Şehirden Uzakta 

09.05 Kara Ağaç Destanı 

12.35 Lingo Türkiye 

14.00 Seksenler 

15.30 Gönül Dağı 

19.00 Ana Haber 

19.55 İddiaların Aksine 

20.00 Yabancı Sinema "Fındık İşi 2" 

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys" 

00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 

02.25 Gönül Dağı 

04.55 Yaşam Başka Yerde 

TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D Yayın Akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Magazin D Yaz 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Ayazın Sonu Güneş 

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Password 

23:45 Desibel 

01:45 Desibel 

03:20 Güneşi Beklerken 

05:30 Kalbim Ege'de Kaldı 

TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken 

09:45 Sana Değer 

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 

16:15 Kiralık Aşk 

19:00 Star Haber 

20:00 Düğüm Salonu 

22:30 Düğüm Salonu 

00:30 Yalı Çapkını 

03:00 Dürüye'nin Güğümleri 

05:00 Kiralık Aşk 

TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin 

08:00 Bu Sabah 

10:00 Aile 

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Tokatçı 

21:45 Nereden Çıktı Bu Velet 

23:30 Tokatçı 

01:15 Nereden Çıktı Bu Velet 

02:30 Deliler Koğuşu 

03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi 

TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Sen Anlat Karadeniz 

13:00 atv Gün Ortası 

14:00 Yok Artık 1 / Yerli Sinema 

16:00 Alan 

19:00 atv Ana Haber 

20:00 Bergen / Yerli Sinema 

23:20 Rampage: Büyük Yıkım / Yabancı Sinema 

01:20 Safir 

04:10 Tatar Ramazan 

TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi 

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm 

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 

09:45 MasterChef Türkiye 

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

02:30 Gazete Magazin Yaz 

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir 

TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat

10.00 Çağla İle Yeni Bir Gün 

12.00 Aşk Mantık İntikam

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 

19.00 Now Ana Haber

20.00 Tolgshow Filtresiz

00.00 İlk Buluşma

02.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04.30 Yasak Elma

06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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