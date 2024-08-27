TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D Yayın Akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:45 Desibel

01:45 Desibel

03:20 Güneşi Beklerken

05:30 Kalbim Ege'de Kaldı