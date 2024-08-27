TV yayın akışı 27 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos günü tv yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
04.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04.30 Şehirden Uzakta
09.05 Kara Ağaç Destanı
12.35 Lingo Türkiye
14.00 Seksenler
15.30 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Fındık İşi 2"
22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys"
00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02.25 Gönül Dağı
04.55 Yaşam Başka Yerde
KANAL D Yayın Akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:45 Desibel
01:45 Desibel
03:20 Güneşi Beklerken
05:30 Kalbim Ege'de Kaldı
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Düğüm Salonu
22:30 Düğüm Salonu
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Nereden Çıktı Bu Velet
23:30 Tokatçı
01:15 Nereden Çıktı Bu Velet
02:30 Deliler Koğuşu
03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Yok Artık 1 / Yerli Sinema
16:00 Alan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bergen / Yerli Sinema
23:20 Rampage: Büyük Yıkım / Yabancı Sinema
01:20 Safir
04:10 Tatar Ramazan
TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW TV Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.00 Aşk Mantık İntikam
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Now Ana Haber
20.00 Tolgshow Filtresiz
00.00 İlk Buluşma
02.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04.30 Yasak Elma
06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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