TV yayın akışı 4 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:00
<p>Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak Çarşamba günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 O Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Hayatımın Şansı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çöp Adam</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Ailecek Şaşkınız</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Sıfırıncı Gün</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Kasaba Doktoru</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman</p>

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak Çarşamba günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Hayatımın Şansı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çöp Adam

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Ailecek Şaşkınız

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Hayatımın Şansı</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Hayatımın Şansı</p> <p>23:30 Yasak Elma</p> <p>02:00 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

23:30 Yasak Elma

02:00 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yalı Çapkını</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Haraketler 2</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>00:30 Yerli Dizi</p> <p>03:00 Güzel Köylü</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalı Çapkını

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Ana Haber

19:00 Çok Güzel Haraketler 2

20:00 Çöp Adam

00:30 Yerli Dizi

03:00 Güzel Köylü

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Ailecek Şaşkınız</p> <p>22:30 Neşeli Günler</p> <p>00:30 Hababam Sınıfı Güle Güle</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız

22:30 Neşeli Günler

00:30 Hababam Sınıfı Güle Güle

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Yazgı</p> <p>13:00 Canım Annem</p> <p>14:00 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Sıfırıncı Gün</p> <p>00:15 Dizi</p> <p>02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Sıfırıncı Gün

00:15 Dizi

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:35 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse</p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>15:15 Adını Sen Koy</p> <p>16:30 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>00:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:15 Adını Sen Koy

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>00:20 Karanlık Saat</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Karanlık Saat

Film dizi hangi film/dizi var?

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