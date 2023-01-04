TV yayın akışı 4 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak Çarşamba günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Şansı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ailecek Şaşkınız
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Sıfırıncı Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
23:30 Yasak Elma
02:00 En Hamarat Benim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalı Çapkını
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Haraketler 2
20:00 Çöp Adam
00:30 Yerli Dizi
03:00 Güzel Köylü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Ailecek Şaşkınız
22:30 Neşeli Günler
00:30 Hababam Sınıfı Güle Güle
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün
00:15 Dizi
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:15 Adını Sen Koy
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Karanlık Saat
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