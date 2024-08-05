TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2024 Pazartesi, 09:49
TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesitesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 Beni Böyle Sev

09:15 Kasaba Doktoru

09:15 Yeditepe İstanbul

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Kaçak"

22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:35 Seksenler

02:50 Gönül Dağı

TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

16:00 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Belalı Tanık 2

22:25 Non-Stop

00:30 Beklenmedik İhanet

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Mısır Tanrıları

22:30 Mısır Tanrıları

01:00 İstanbullu Gelin

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Ya Çok Seversen

TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldız İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sıcak Koltuk

01:45 Sıcak Koltuk

03:15 Aziz

TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik

22:45 Kızıl Goncalar

01:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

03:30 Son Yaz

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Gazete Magazin Yaz

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz 

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

04:30 Yabancı Sinema

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