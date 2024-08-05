TV yayın akışı 5 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ağustos günü tv yayın akışı...
Pazartesitesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ağustos günü tv yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 Beni Böyle Sev
09:15 Kasaba Doktoru
09:15 Yeditepe İstanbul
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Kaçak"
22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:35 Seksenler
02:50 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
16:00 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Belalı Tanık 2
22:25 Non-Stop
00:30 Beklenmedik İhanet
02:30 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Mısır Tanrıları
22:30 Mısır Tanrıları
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Ya Çok Seversen
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldız İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Koltuk
01:45 Sıcak Koltuk
03:15 Aziz
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22:45 Kızıl Goncalar
01:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
03:30 Son Yaz
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Gazete Magazin Yaz
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:00 Gençlik Rüzgarı
04:30 Yabancı Sinema
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