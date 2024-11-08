TV yayın akışı 8 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Kasım Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kendi Yolumda 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kara Ağaç Destanı 20:45
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
STAR TV: Yalı Çapkını 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Kalpazan
03:00 Deha
05:00 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Mutfağı
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:30 Güllerin Savaşı
04:45 Poyraz Karayel
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Gizli Bahçe
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kendi Yolumda (Yerli Sinema)
22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet
23:30 Orta Sayfa
01:15 Yabani
04:00 Gizli Bahçe
06:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Güzel Köylü
02:30 Baba Ocağı
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:10 Seksenler
14:15 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Seksenler
03:25 Masumlar Apartmanı
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