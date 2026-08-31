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Geçmişe Sünger filminin konusu ne? Geçmişe Sünger filminin oyuncuları kim?

Geçmişe Sünger filminin konusu ne? Geçmişe Sünger filminin oyuncuları kim?

31.08.2026 12:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Geçmişe Sünger filminin konusu ne? Geçmişe Sünger filminin oyuncuları kim?

Geçmişe Sünger (Moving On) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçmişe Sünger filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geçmişe Sünger filminin konusu ne? Geçmişe Sünger filminin oyuncuları kim?
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Geçmişe Sünger filminin yönetmenliğini ve Paul Weitz üstleniyor. Peki, Geçmişe Sünger filminin konusu ne? Geçmişe Sünger filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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GEÇMİŞE SÜNGER FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzun süredir görüşmeyen iki arkadaş, akın zamanda ölen en iyi arkadaşlarının huysuz dul eşinden intikam almak için yeniden bir araya gelir. Yol boyunca, arkadaşlarından biri hayatının aşkıyla yeniden bir araya gelirken, her iki kadın da geçmişle ve birbirleriyle barışmayı öğrenir.

GEÇMİŞE SÜNGER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jane Fonda

Lily Tomlin

Malcolm McDowell

GEÇMİŞE SÜNGER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geçmişe Sünger filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.

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