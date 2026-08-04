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Genç Kadın ve Deniz filminin konusu ne? Genç Kadın ve Deniz filminin oyuncuları kim?

Genç Kadın ve Deniz filminin konusu ne? Genç Kadın ve Deniz filminin oyuncuları kim?

4.08.2026 17:34:00
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Haber Merkezi
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Genç Kadın ve Deniz filminin konusu ne? Genç Kadın ve Deniz filminin oyuncuları kim?

Genç Kadın ve Deniz (Young Woman and the Sea) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Genç Kadın ve Deniz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Genç Kadın ve Deniz filminin konusu ne? Genç Kadın ve Deniz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Genç Kadın ve Deniz filminin yönetmen koltuğunda Joachim Rønning oturuyor. Filmin senaristliğini Jeff Nathanson üstleniyor. Peki, Genç Kadın ve Deniz filminin konusu ne? Genç Kadın ve Deniz filminin oyuncuları kim? 

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Olimpik yüzme takımının saflarında yükselmek için ataerkil bir toplumun zorluklarının ve düşmanlığının üstesinden gelmek için mücadele eden genç Trudy Ederle'nin Gerçek Hikayesi. Her şeye rağmen gözünü sarsıcı ve tehlikeli bir yolculuğu tamamlamaya dikiyor; Manş Denizi olarak bilinen 21 millik acımasız bölgeyi yüzerek geçen ilk kadın olmak.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daisy Ridley

Tilda Cobham-Hervey

Jeanette Hain

Stephen Graham

Ethan Rouse

Kim Bodnia

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Genç Kadın ve Deniz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.

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