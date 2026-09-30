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Geride Kalanlar filminin konusu ne? Geride Kalanlar filminin oyuncuları kim?

Geride Kalanlar filminin konusu ne? Geride Kalanlar filminin oyuncuları kim?

30.09.2026 23:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Geride Kalanlar filminin konusu ne? Geride Kalanlar filminin oyuncuları kim?

Geride Kalanlar (Left Behind) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geride Kalanlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geride Kalanlar filminin konusu ne? Geride Kalanlar filminin oyuncuları kim?

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Geride Kalanlar filminin yönetmen koltuğunda Vic Armstrong oturuyor. Filmin senaristliğini ise  Paul Lalonde üstleniyor. Peki, Geride Kalanlar filminin konusu ne? Geride Kalanlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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GERİDE KALANLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya kaos ve yıkıma sürüklenirken bir anda milyonlarca insan yer yüzünden sonsuza kadar silinir. Bu devasa yıkımdan kurtulmayı başaran ancak bir avuç insan vardır.

GERİDE KALANLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Chad Michael Murray

Lea Thompson

GERİDE KALANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geride Kalanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.

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