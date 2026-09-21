Gerilim ustası Alfred Hitchcock’tan mutlaka izlemeniz gereken 5 film

Gerilim sinemasının usta yönetmeni Alfred Hitchcock , izleyiciyi şaşırtan hikâyeleri ve unutulmaz sahneleriyle sinema tarihine damga vurdu. Gizem ve psikolojik gerilim tutkunlarının keşfetmesi gereken Hitchcock filmleri arasında yer alan 5 yapım, sinemaseverlerin ilgisini çekiyor.

1. PSYCHO (1960)

Alfred Hitchcock denildiğinde akla gelen ilk filmlerden biri olan Psycho, korku ve psikolojik gerilim türünün en bilinen örnekleri arasında yer alıyor. Film, bir otelde yaşanan gizemli olaylar üzerinden izleyiciyi gerilim dolu bir hikâyeye sürüklüyor.

Anthony Perkins’in Norman Bates karakterine hayat verdiği yapımda, Marion Crane’in yaptığı beklenmedik bir seçim sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor. Film, anlatım biçimi, müzik kullanımı ve unutulmaz sahneleriyle sinema tarihinde özel bir yere sahip.