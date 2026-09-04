Gizli Bahçe filminin yönetmen koltuğunda Marc Munden oturuyor. Filmin senaristliğini Jack Thorne üstleniyor. Peki, Gizli Bahçe filminin konusu ne? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kim?

GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NE?

İngiltere’de geçen “The Secret Garden”, Hindistan’da kendisini istemeyen varlıklı bir İngiliz aileye doğan, Mary Lennox adında 10 yaşındaki bir kıza odaklanıyor. Lennox ebeveynleri öldüğünde amcası Archibald Craven (Colin Firth) ile birlikte yaşaması için İngiltere’ye yollanır. Orada kuzeni Colin ve iki çocukla tanışır. Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı bahçe bulmuşlardır.

GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dixie Egerickx

Colin Firth

Julie Walters

GİZLİ BAHÇE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gizli Bahçe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.