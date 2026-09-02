Gizli Ortak filminin yönetmen koltuğunda Joel Schumacher oturuyor. Filmin senaristliğini ise Michael Browning ve Mick Garris üstleniyor. Peki, Gizli Ortak filminin konusu ne? Gizli Ortak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GİZLİ ORTAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Kevin, kendi camiasında tanınan, sevilen ve fazlasıyla umursanan bir CIA ajanıdır. Her daim tamamlamayı başardığı görevleri sayesinde kariyerinin en üst noktasındadır. Bir gün çok gizli bir göreve atanır ve görevi tamamlamaya yakınken öldürülür. Operasyonun sonlanmasını istemeyen CIA, Kevin'ın ikiz kardeşi olan Jake'i çağırır. Jake ise Kevin'ın aksine sokaklarda sürten bir serseridir. Onu eğitmek ise CIA'in görevidir. Jake bir ajan olmayı başarabilecek midir?

GİZLİ ORTAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Hopkins

Chris Rock

Peter Stormare

GİZLİ ORTAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gizli Ortak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.