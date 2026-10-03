Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Taner, amcaoğullarına icat işinin ne kadar zor olduğunu göstermek için bir plan yapar. Ali ve Taner arasında neler yaşanacaktır?

TVR’deki isyanın ardından Mahir, sadece bir kişinin işten çıkarılacağını söyler. İşten çıkarılacak kişi kimdir?

Yusuf ve Aslı, araba kullanmayı öğrenmek için yola çıkarlar. İkili kendilerini bir düğünün içinde bulur. Düğünde neler yaşanacaktır?

Ramazan Mete, kaymakamlıktan çağrılır. Kaymakam, Ramazan Mete’den ne isteyecektir?

Yağmur, odasının camına bırakılan ‘Yağmur Postası’ gazetesini okur. Gazeteyi kimin bıraktığını öğrenmek için cama çıkar seslenir ancak kimse cevap vermez. Ömer çoktan gitmiştir…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zehra, Kaya ailesine yardım edebilmek için bir plan yapar. Mahir, TVR’de çıkan arıza yüzünden Taner’den yardım istemek zorunda kalır. Taner, TVR’ye yardım edecek midir?

Ali ve Zehra’nın yakınlaşması için Kadir ve Selami bir plan yapar. İkilinin başına neler gelecektir?

Aslı ehliyet sınavına girecektir. Kasım, kızın sınava gitmesine engel olur. Yusuf, Aslı’ya yardım edebilecek midir?

Ramazan Mete ve Selin fotoğraf çekmek için yolculuğa çıkar. Selin’in annesi ikiliyi görünce tepkisi ne olacaktır?

Kasaba yakınlarındaki bir köyde salgın hastalık başlar. Ahsen, Kenan’dan yardım ister. Kenan ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gönül Dağı dizisinin 225. bölümü 3 Ekim Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayımlanacak.