Gönül Dağı'nın yeni sezon yayın tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında uzun süredir izleyiciyle buluşan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, 7. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor? İşte ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI 7. SEZON BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı'nın 7. sezon ilk bölümü, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Ali yurt dışına dönmeye karar veriyor

Amcaoğullarının zaman makinesi icadında başarısız olması, kasabalıların gençlerle alay etmesine neden olur. Yaşananların ardından Ali, yurt dışına dönmeye karar verir. Taner ise oğlunun bu kararını destekler. Ancak Taner'in Ali'nin kariyerini İsviçre'de sürdürmesini istemesi ile genç adamın baba mirasını devralarak TVR Havacılık'ı yeniden ayağa kaldırma isteği arasında bir tercih yapması gerekecektir. Baba ve oğlun gelecek planları, yeni sezonun ilk bölümündeki önemli gelişmeler arasında yer alır.