Gözleri KaraDeniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gözleri KaraDeniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında "Konsey"in olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır. Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Dursun ve Fatoş arasında giderek belirginleşen sıcaklık, Dursun'un utangaçlıklarıyla tatlı bir heyecana dönüşür. Konakta Peri'nin hamilelik iddiası ailede dengeleri bozar, Mehmet'in de bu durumdan faydalanmaya çalışması ortamı daha da gergin hâle getirir. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur. Hem konakta hem de Rize sokaklarında görünmeyen gerilimlerin büyüdüğü, herkesin kendi sırrıyla yüzleşmek zorunda kaldığı kritik bir döneme girilir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü 25 Kasım akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.