Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Abisi Can ile hesaplaşan Serhat, Berrak’tan kalan mektupları okuyarak geçmişte neler olduğunu anlamaya çalışırken Berrak’ın telefonunda kayıtlı olan tek kişi de ortaya çıkar.

Zeynep ve Serhat Berrak’ın bıraktığı izleri takip ederken Tülay ve Erkan’ın planladıkları kötülükten, Ebru’nun Tecer Ailesi'nin ortasına bırakacağı bombadan haberleri yoktur.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 1 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.