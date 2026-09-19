Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın zorlu seçimi Zeynep ve Serhat ilişkisini büyük bir çıkmaza sokar. Azra bebeğini kucağına almıştır, fakat Cihan’ın Azra’ya huzur vermek gibi bir niyeti yoktur. Yusuf Tecer’in Serhat’ın karşısına çıkması baba oğulun restleşmesine sebep olur. Serhat ve Zeynep’in Kader’i bulma çabası onları yeni bir mücadeleyle karşı karşıya bırakacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep ve Sonay kazadan yaralanmadan kurtulmuştur. Serhat ve Kader’i bulmak için hareket ettiklerinde gördükleri manzara Zeynep için yıkıcı olur. Cihan, Azra’yı bebeği ile tehdit ederek onu zorlu bir seçimle karşı karşıya bırakır. Güvenlik önlemleri arttırıldığı halde İlkim’e ulaşılamamak Serhat’ı çileden çıkartır ve Yusuf Tecer’in karşısına çıkar. Karşılıklı restleşmeler saklı olan gerçekleri açığa çıkartabilecek midir?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 19 Eylül Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.