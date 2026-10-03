Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kader’in babasının Serhat olduğunu öğrenen Berrak bazı değişimlere yol açar. Bu sırada Yusuf Tecer, Serhat’ı karanlık işlerinin başına geçirmek için sıkıştırmaya devam etmektedir. Cihan ne yapsa bir türlü babasının gözüne giremez.

Azra’ya uyguladığı psikolojik şiddettin dozunu artırır. Yaşadıkları tüm acıların sorumlusu olarak Yusuf Tecer’i gören Zeynep, onun karşısına dikilir. Bu hesaplaşmanın sonuçları neler olacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yaşadıkları acıların hesabını sorarken içinde bulunduğu tehlikeden bi‘haber olan Zeynep’i, Serhat canı pahasına kurtarır. Azra, Cihan’ın eziyetlerine maruz kalmamak, bebeğini onun yanında büyütmemek için zorlu bir kararın eşiğine gelir.

Berrak, Kader’e annelik yapmak için iyice heveslendiği sırada Mutlu ve Cihan arasında gelişen olaylar Serhat ve Zeynep’in hayatında beklenmedik bir dönem başlatacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 36. bölümü 3 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.