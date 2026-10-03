Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

3.10.2026 17:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Güller ve Günahlar dizisinin 36. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

Image

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kader’in babasının Serhat olduğunu öğrenen Berrak bazı değişimlere yol açar. Bu sırada Yusuf Tecer, Serhat’ı karanlık işlerinin başına geçirmek için sıkıştırmaya devam etmektedir. Cihan ne yapsa bir türlü babasının gözüne giremez.

Azra’ya uyguladığı psikolojik şiddettin dozunu artırır. Yaşadıkları tüm acıların sorumlusu olarak Yusuf Tecer’i gören Zeynep, onun karşısına dikilir. Bu hesaplaşmanın sonuçları neler olacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yaşadıkları acıların hesabını sorarken içinde bulunduğu tehlikeden bi‘haber olan Zeynep’i, Serhat canı pahasına kurtarır. Azra, Cihan’ın eziyetlerine maruz kalmamak, bebeğini onun yanında büyütmemek için zorlu bir kararın eşiğine gelir.

 Berrak, Kader’e annelik yapmak için iyice heveslendiği sırada Mutlu ve Cihan arasında gelişen olaylar Serhat ve Zeynep’in hayatında beklenmedik bir dönem başlatacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 36. bölümü 3 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #yeni bölüm #Güller ve Günahlar

İlgili Haberler

TV yayın akışı 3 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 3 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? 3 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 3 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler: Karun Hazinesi hangi platformda yayımlanacak?
Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler: Karun Hazinesi hangi platformda yayımlanacak? Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini üstlendiği Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın platformu araştırılıyor. Peki, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler: Karun Hazinesi hangi platformda yayımlanacak?
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Mavi Takım ile Kırmızı Takım karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?