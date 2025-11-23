Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İhanetle suçlanan Cihan, yaşam mücadelesi verirken Serhat için son bir iyilik yapmak, ona Kader’in babasının kim olduğunu söylemek ister. Zeynep ve Kader’in eve dönmesi Berrak’ın planlarını alt üst eder.

Berrak, evdeki konumunu sağlamlaştırmak isterken Cihan’ın sırrını açığa çıkarmak üzere olduğundan habersizdir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 29 Kasım akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.