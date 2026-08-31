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Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak? Güller ve Günahlar yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak? Güller ve Günahlar yeni sezon tarihi belli oldu mu?

31.08.2026 16:34:00
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Haber Merkezi
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Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak? Güller ve Günahlar yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar dizisinin 2. sezon yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak? Güller ve Günahlar yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar 2. sezon çekimleri İstanbul’da başladı. Peki, Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak? Güller ve Günahlar yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Güller ve Günahlar, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de 33. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNDE YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor.

Sezon Finalinde Büyük Yüzleşme

İlk sezon finalinde Serhat ve Zeynep'in evlilik yolunda attığı adım, düğün günü ortaya çıkan gerçeklerle büyük bir kabusa dönüşmüştü. Serhat, hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya kalırken, Azra ve Cihan cephesinde yaşanan gelişmeler de yeni sezona dair merak uyandıran soru işaretleri bırakmıştı.

Kader Bulunacak mı?

İkinci sezonda ise gözler, yaşanacak gelişmelere çevrildi. Kaybolan Kader bulunacak mı, Serhat Kader'in gerçek babası olduğunu öğrenecek mi? Düğün günü yaşananlarla hayatı altüst olan Zeynep'in Serhat'ı affedip affetmeyeceği de yeni sezonda yanıtını bulacak.

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