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Güneş filminin konusu ne? Güneş filminin oyuncuları kim?

Güneş filminin konusu ne? Güneş filminin oyuncuları kim?

19.08.2026 17:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Güneş filminin konusu ne? Güneş filminin oyuncuları kim?

Güneş (Sole) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güneş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Güneş filminin konusu ne? Güneş filminin oyuncuları kim?
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Güneş filminin yönetmen koltuğunda Carlo Sironi oturuyor. Filmin senaristliğini ise Carlo Sironi ve Antonio Manca üstleniyor. Peki, Güneş filminin konusu ne? Güneş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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GÜNEŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir kadın olan Lena, hamiledir ve bebeğini satmayı planlar. Fabio ve karısı Bianca, sahip olamayacakları çocuğu almaya karar verir. Bu yüzden de Fabio yeğeni Ermanno’dan hamilelik süresi boyunca Lena ile ilgilenmesini ister. Amcasının isteğini kabul eden Ermanno, bu süreç boyunca Lena ile toplum içinde evli bir çiftmiş gibi davranmaya, doğuma kadar onunla yaşamaya başlar. Sadece kendilerini düşünmeye alışık olan Ermanno ve Lena, başlarda sürekli kavga eder. Bebeğin dünyaya gelmesinden sonra Lena’nın parasını alıp gidebilmesi için kızını bir süre emzirmesi gerekir. Lena, bebeği ile arasındaki bağı inkar etse de Ermanno onlara gerçek bir baba gibi bakmaya başlar.

GÜNEŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Drzymalska

Claudio Segaluscio

Barbara Ronchi

GÜNEŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Güneş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

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