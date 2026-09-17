Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

17.09.2026 11:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Güneşin Doğduğu Yer dizisi, ilk bölümüyle ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın bilgileri izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güneşin Doğduğu Yer dizisi, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Güneşin Doğduğu Yer dizisi, Almanya'da yolları kesişen iki insanın, geçmişin ağır yükleri ve ailevi bağlar nedeniyle Adana'ya, Çukurova'nın bereketli topraklarına uzanan fırtınalı aşkını ve çevrelerinde gelişen büyük hesaplaşmaları konu alıyor.

Çukurova'nın en köklü ve güçlü ailelerinden Kozanlar'ın varisi Kenan ile Almanya'da kendi mücadelesini verirken kendisini büyük sırların ortasında bulan Leyla'nın yolları, beklenmedik bir şekilde kesişiyor. Farklı dünyaların, köklü geleneklerin, ihanetin, fedakârlığın ve intikam duygularının gölgesinde başlayan bu aşk, yalnızca Kenan ve Leyla'nın değil, iki ailenin de kaderini değiştirecek.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Özçivi t- Kenan Kozan

Beyza Gümülcine - Leyla Breger

Sibel Taşçıoğlu - Celadet Kozan

Görkem Sevindik - Ceyhun Atahanlı

Devrim Yakut - Devran Atahanlı

Hilal Anay - Hanzade Atahanlı

İlgili Konular: #ATV #yeni dizi #Güneşin Doğduğu Yer

İlgili Haberler

Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?
Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? Yeni sezonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Sevdam Karadeniz dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?
MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 16 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 16 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye’de 5. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun ardından 3. ve 4. eleme adayları ile dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 16 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TV yayın akışı 17 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 17 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? 17 Eylül 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 17 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...