Güneşin Doğduğu Yer dizisi, ilk bölümüyle ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın bilgileri izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güneşin Doğduğu Yer dizisi, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Güneşin Doğduğu Yer dizisi, Almanya'da yolları kesişen iki insanın, geçmişin ağır yükleri ve ailevi bağlar nedeniyle Adana'ya, Çukurova'nın bereketli topraklarına uzanan fırtınalı aşkını ve çevrelerinde gelişen büyük hesaplaşmaları konu alıyor.

Çukurova'nın en köklü ve güçlü ailelerinden Kozanlar'ın varisi Kenan ile Almanya'da kendi mücadelesini verirken kendisini büyük sırların ortasında bulan Leyla'nın yolları, beklenmedik bir şekilde kesişiyor. Farklı dünyaların, köklü geleneklerin, ihanetin, fedakârlığın ve intikam duygularının gölgesinde başlayan bu aşk, yalnızca Kenan ve Leyla'nın değil, iki ailenin de kaderini değiştirecek.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Özçivi t- Kenan Kozan

Beyza Gümülcine - Leyla Breger

Sibel Taşçıoğlu - Celadet Kozan

Görkem Sevindik - Ceyhun Atahanlı

Devrim Yakut - Devran Atahanlı

Hilal Anay - Hanzade Atahanlı