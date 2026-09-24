Güneşin Doğduğu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güneşin Doğduğu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Berlin Duvarı’nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla’nın yolu Kenan’la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla’nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir. Ve Leyla’nın ‘asla’ dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür. Adana’nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla’dan vazgeçmek kolay değildir. Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla’ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır. Kenan ve Leyla’nın Berlin’de başlayan büyük aşkı, 90’ların Adana’sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan’ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla’ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla’nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kenan oğluyla birlikte Adana’ya döndüğünde Celadet hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar. Kenan ve Hanzade’nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder. İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.

Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana’ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur. Onun gelişi, Kenan’ın hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı sırada, herkesin geleceğini etkileyecek bir mücadelenin başlangıcı olur. Bu mücadele sadece Kenan ve ailesini değil, Ceyhun ve sevdiklerini de derinden sarsacaktır.

Leyla, yıllar sonra oğluna kavuşabilecek mi? Kenan, Leyla’nın karşısına çıkmasıyla geçmişte saklanan gerçeklerin peşine düşecek mi? Celadet’in kurduğu büyük yalan ortaya çıkacak mı?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 2. bölümü 24 Eylül Perşembe akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.