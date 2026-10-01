Güneşin Doğduğu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güneşin Doğduğu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan oğluyla birlikte Adana'ya döndüğünde Celadet hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar. Kenan ve Hanzade'nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder. İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.

Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana'ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur. Onun gelişi, Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı sırada, herkesin geleceğini etkileyecek bir mücadelenin başlangıcı olur. Bu mücadele sadece Kenan ve ailesini değil, Ceyhun ve sevdiklerini de derinden sarsacaktır.

Leyla, yıllar sonra oğluna kavuşabilecek mi? Kenan, Leyla'nın karşısına çıkmasıyla geçmişte saklanan gerçeklerin peşine düşecek mi? Celadet'in kurduğu büyük yalan ortaya çıkacak mı?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz. Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır. Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir. Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır. Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi?

Ceyhun'un kendi içgüdüsü ile duydukları arasındaki tezatlık onu riskli bir hamle yapmaya iter. Gerçeği öğrenmek için yaptıkları hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 3. bölümü 1 Ekim Perşembe akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.