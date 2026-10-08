Güneşin Doğduğu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güneşin Doğduğu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz. Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır. Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir. Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır. Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi?

Ceyhun'un kendi içgüdüsü ile duydukları arasındaki tezatlık onu riskli bir hamle yapmaya iter. Gerçeği öğrenmek için yaptıkları hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ceyhun'un riskli hamlesi Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni alt üst eder. Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar. Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder.

Ortaya çıkan gerçekler Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur. İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.

Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur. Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 4. bölümü 8 Ekim Perşembe akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.