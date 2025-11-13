Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sevde’nin herkesin içinde yaptığı itiraf, Melek için her şeyi değiştirecek niteliktedir. Geçmişine dair açığa çıkan her sır, Melek’i yeni bir arayışa sürükler. Öte yandan Sevde’yi öldürme görevini tamamlamayan Yusuf, Sultan tarafından hiç istemeyeceği bir cezaya maruz kalır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 13 Kasım Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.