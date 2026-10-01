Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon yayın tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonuyla ekranlara döndü. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? İşte ayrıntılar...

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 37. bölümü, bu akşam NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serhat, aylardır aradığı Yıldız’ı sonunda bulmuştur. Ancak Yıldız ona dair hiçbir şey hatırlamıyordur. Serhat, geçmişi hatırlatmaya çalışırken Yıldız’ı kaybetmekten korkan Rami’nin tek çaresi, Serhat’ı ortadan kaldırmaktır.

Akif’in ağa olması, Sadullah Ağa’yla ittifakını güçlendirmiştir. Hedefleri, aşiretin ve Sultan’ın desteğiyle Akif’in iktidarını sağlamlaştırmak ve Serhat’a herkesin önünde diz çöktürmektir.

Kordağlı Konağı’nda ise başta Meryem olmak üzere herkes, Sadullah Ağa’nın Ziyan Ağa’ya emanet olarak gönderdiği kadının kim olduğunu merak ediyordur. Ancak bu sorunun cevabı yalnızca Sadullah Ağa’dadır.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Düğün faciasının ardından Yelduran Konağı’nda hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yıldız, geçirdiği bir kazadan sonra ortadan kaybolmuş, sonrasında ise gerçek olduğuna inandırıldığı yalan bir hayatın içinde yaşamaya başlamıştır. Serhat ise her şeyi bırakmış, perişan bir halde her yerde Yıldız’ı aramaktadır. Bu yüzden konakta ve aşirette derin bir otorite boşluğu yaşanmaktadır. Bu otorite boşluğundan faydalanmayı bekleyen ise elbette Akif’tir.

Kordağlı Konağı’nda ise fırtına başka bir yönden esmektedir. Kızının ölümünü Serhat’a bağlayan Ziyan Ağa, ona alenen savaş açmıştır. Serhat’la olan savaşında ayağına dolanmasından çekindiği Aşır ile Meryem’i konakta tutma şartıyla geçici bir ateşkes yapmıştır. Öte yandan yeğeninin intikamını almak isteyen Sadullah Taşkesen de Ziyan Ağa’yla ittifak kurmuştur. Yıldız’la Serhat’ın karşısında artık çok daha karanlık, tehlikeli ve güçlü bir düşman vardır.