Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı?

8.10.2026 19:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 2. sezonuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon yayın tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonuyla ekranlara döndü. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? İşte ayrıntılar...

Image

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 38. bölümü, bu akşam NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taşkesen Konağı’ndaki barış buluşması, avluda yankılanan silah sesleriyle bir anda kaosa dönüşür. Serhat, Yıldız’ı bu karmaşanın ortasında bulur. Kendisini hatırlamayan Yıldız’a aşkını ve geçmişlerini kanıtlamak için onu kaçırırcasına her şeyin başladığı yere götürür. Kendi gerçeğini Rami’nin ve çocuklarının hayatında bulan Yıldız, Serhat’ın anlattıklarının hepsini bir oyun sanıyordur.

Konaklarda ise dengeler hızla değişmektedir. Sadullah Ağa ile Ziyan Ağa arasında kurulan sessiz anlaşma herkesin bildiğinden farklıdır. Sultan ise olayları kontrol etmek için yıllar sonra Sadullah’la yüz yüze gelir. Diğer taraftan da gizemi hâlâ çözülmeyen Perihan’ın ensesinde Meryem beklemektedir.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Serhat, aylardır aradığı Yıldız’ı sonunda bulmuştur. Ancak Yıldız ona dair hiçbir şey hatırlamıyordur. Serhat, geçmişi hatırlatmaya çalışırken Yıldız’ı kaybetmekten korkan Rami’nin tek çaresi, Serhat’ı ortadan kaldırmaktır.

Akif’in ağa olması, Sadullah Ağa’yla ittifakını güçlendirmiştir. Hedefleri, aşiretin ve Sultan’ın desteğiyle Akif’in iktidarını sağlamlaştırmak ve Serhat’a herkesin önünde diz çöktürmektir.

Kordağlı Konağı’nda ise başta Meryem olmak üzere herkes, Sadullah Ağa’nın Ziyan Ağa’ya emanet olarak gönderdiği kadının kim olduğunu merak ediyordur. Ancak bu sorunun cevabı yalnızca Sadullah Ağa’dadır.

İlgili Konular: #yeni bölüm #Halef

İlgili Haberler

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin son bölümünde ne oldu?
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin son bölümünde ne oldu? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 4. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin son bölümünde ne oldu?
Yeraltı dizisinin yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor?
Yeraltı dizisinin yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor? NOW TV ekranlarında yayımlanan Yeraltı dizisinin 2. sezonuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor?
Sevdan Bir Ateş dizisinin son bölümünde ne oldu? Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü ne zaman?
Sevdan Bir Ateş dizisinin son bölümünde ne oldu? Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sevdan Bir Ateş dizisinin 5. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisinin son bölümünde ne oldu? Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü ne zaman?