Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon yayın tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonuyla ekranlara döndü. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? İşte ayrıntılar...

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 38. bölümü, bu akşam NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taşkesen Konağı’ndaki barış buluşması, avluda yankılanan silah sesleriyle bir anda kaosa dönüşür. Serhat, Yıldız’ı bu karmaşanın ortasında bulur. Kendisini hatırlamayan Yıldız’a aşkını ve geçmişlerini kanıtlamak için onu kaçırırcasına her şeyin başladığı yere götürür. Kendi gerçeğini Rami’nin ve çocuklarının hayatında bulan Yıldız, Serhat’ın anlattıklarının hepsini bir oyun sanıyordur.

Konaklarda ise dengeler hızla değişmektedir. Sadullah Ağa ile Ziyan Ağa arasında kurulan sessiz anlaşma herkesin bildiğinden farklıdır. Sultan ise olayları kontrol etmek için yıllar sonra Sadullah’la yüz yüze gelir. Diğer taraftan da gizemi hâlâ çözülmeyen Perihan’ın ensesinde Meryem beklemektedir.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Serhat, aylardır aradığı Yıldız’ı sonunda bulmuştur. Ancak Yıldız ona dair hiçbir şey hatırlamıyordur. Serhat, geçmişi hatırlatmaya çalışırken Yıldız’ı kaybetmekten korkan Rami’nin tek çaresi, Serhat’ı ortadan kaldırmaktır.

Akif’in ağa olması, Sadullah Ağa’yla ittifakını güçlendirmiştir. Hedefleri, aşiretin ve Sultan’ın desteğiyle Akif’in iktidarını sağlamlaştırmak ve Serhat’a herkesin önünde diz çöktürmektir.

Kordağlı Konağı’nda ise başta Meryem olmak üzere herkes, Sadullah Ağa’nın Ziyan Ağa’ya emanet olarak gönderdiği kadının kim olduğunu merak ediyordur. Ancak bu sorunun cevabı yalnızca Sadullah Ağa’dadır.