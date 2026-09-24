Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon yayın tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor? İşte ayrıntılar...

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 2. SEZON BU AKŞAM VAR MI?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. sezon ilk bölümü, bu akşam NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Sezon finalinde aşklarının önündeki engelleri aşarak mutluluğa yaklaşan Serhat ve Yıldız, yeni sezonda hiç beklemedikleri bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Geçirdiği kaza sonrasında hafızasını kaybeden Yıldız'ın hayatı bambaşka bir yöne savrulurken, Serhat için artık tek bir hedef kalıyor: Sevdiği kadını bulmak.

Serhat, Yıldız'ın izini sürerken geçmişleri, aileleri ve aralarındaki büyük aşk yeniden karşılarına çıkıyor. Yıldız'ın geçmişine dair hiçbir şeyi hatırlamaması, Serhat'ın mücadelesini daha da zorlaştırırken, aşkını yeniden kazanmak için vereceği mücadele yeni sezonun önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.

Birbirlerinden uzak düşseler de aralarındaki bağdan vazgeçmeyen Serhat ve Yıldız için aşk, bu kez yalnızca kavuşmak değil, birbirlerini yeniden bulabilmek için verilen büyük bir mücadele anlamına geliyor.