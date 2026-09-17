Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon tarihi, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından Serhat, Yıldız ve Melek'in hikâyesinde neler yaşanacağı merak edilirken, 2. sezon için geri sayım sürüyor. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon ne zaman başlayacak? Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, ikinci sezonuyla 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Süreç ne kadar zorlu geçmiş olsa da Serhat ve Yıldız'ın evliliğinin önündeki engeller birer birer ortadan kalkmıştır. Zorlu yolculuklarının ardından mutlu sona adım adım yaklaşan çift için her şey yoluna girmeye başlarken, Melek ise Serhat ile Yıldız'ın bir araya gelmesini engellemek için son kozunu oynar. Ancak yapacağı hamle, hem kendisini hem de bebeğini büyük bir tehlikenin içine sürükler. Melek, annesi Sevde gibi mağarada doğum yapmak zorunda mı kalacaktır?

Diğer yandan, hamile eşiyle birlikte konaktan kovulan Akif'in intikam planları da devam eder. Öfkesiyle hareket eden Akif, büyük düğünü gölgede bırakacak bir hamlenin peşine düşer. Ancak düğün günü yaşanacak gelişmeler, herkes için beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Kordağlı Konağı'nda ise gündem oldukça sarsıcıdır. Oğlunun amansız hastalığı karşısında yıkılan Aşır, hayatının en zor ve geri dönüşü olmayan kararlarından birinin eşiğine gelir. Aşır, oğlunun hayata tutunabilmesi için Nida ile yeniden çocuk sahibi olmayı kabul edecek midir?

Öte yandan Ziyan, Aşır'la arasındaki bitmek bilmeyen güç mücadelesinde sınırları daha da zorlar. Önce Meryem'den boşanan Ziyan, ardından kendisine yeni bir halef yetiştirmek amacıyla başka bir kadınla ilgili şaşırtıcı bir planın peşine düşer.