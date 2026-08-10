Oktay Kaynarca’nın ekranlara dönüşünü müjdeleyen Hamal dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizinin ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Hamal dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Hamal dizisi ne zaman başlayacak?
HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?
Hamal, başrollerinde Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'i buluşturan güçlü bir intikam ve aşk hikâyesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.
HAMAL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Oktay Kaynarca
Fahriye Evcen
Caner Cindoruk
Erdal Özyağcılar
Burak Tozkoparan
Sarp Akkaya
Yiğit Uçan
Zeynep Kankonde
Hakan Karsak
Taylan Meydan
İpek Erdem
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hamal dizisi atv ekranlarında yayımlanacak. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi.