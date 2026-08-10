Oktay Kaynarca’nın ekranlara dönüşünü müjdeleyen Hamal dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizinin ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Hamal dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Hamal dizisi ne zaman başlayacak?

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hamal, başrollerinde Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'i buluşturan güçlü bir intikam ve aşk hikâyesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

HAMAL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Oktay Kaynarca

Fahriye Evcen

Caner Cindoruk

Erdal Özyağcılar

Burak Tozkoparan

Sarp Akkaya

Yiğit Uçan

Zeynep Kankonde

Hakan Karsak

Taylan Meydan

İpek Erdem

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hamal dizisi atv ekranlarında yayımlanacak. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi.