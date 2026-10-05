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Hava Kuvvetleri Bir filminin konusu ne? Hava Kuvvetleri Bir filminin oyuncuları kim?

Hava Kuvvetleri Bir filminin konusu ne? Hava Kuvvetleri Bir filminin oyuncuları kim?

5.10.2026 12:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hava Kuvvetleri Bir filminin konusu ne? Hava Kuvvetleri Bir filminin oyuncuları kim?

Hava Kuvvetleri Bir (Air Force One) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hava Kuvvetleri Bir filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hava Kuvvetleri Bir filminin konusu ne? Hava Kuvvetleri Bir filminin oyuncuları kim?

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Hava Kuvvetleri Bir filminin yönetmen koltuğunda  Wolfgang Petersen oturuyor. Filmin senaristliğini ise Andrew W. Marlowe üstleniyor. Peki, Hava Kuvvetleri Bir filminin konusu ne? Hava Kuvvetleri Bir filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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HAVA KUVVETLERİ BİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikan başkanı Rusya seyahati esnasında önemli bir konuşma yapar ve artık teröristlerle hükümetin hiçbir şekilde pazarlık yapmayacağını anlatır. Rusya gezisi dönüşünde başkanın özel üçağı Rus teröristler tarafından kaçırılır. Başkanın tüm ailesi bu uçaktadır ve teröristler eğer başkan kendi istediklerini yapmazsa herkesi öldüreceklerini açıklarlar. Ancak teröristlerin bilmedikleri bir şey vardır. Başkan yıllarını Vietnam'da geçirmiş olan, ödüllü bir eski askerdir.

HAVA KUVVETLERİ BİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Harrison Ford

Gary Oldman

Glenn Close

HAVA KUVVETLERİ BİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hava Kuvvetleri Bir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.

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