Hayatın Yolları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sally Potter üstleniyor. Peki, Hayatın Yolları filminin konusu ne? Hayatın Yolları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

HAYATIN YOLLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

The Roads Not Taken, bir baba ve kızın, 24 saatlik bir süreçte yaşadıklarına odaklanıyor. Leo, mental sorunları olan bir adamdır. Bu durum sadece onun hayatını etkilemekle kalmaz kızı Molly’yi de derinden etkiler. Baba kız, yaşadıkları sorunlarla başa çıkmaya çalışırken birbirlerinden güç almaya çalışır. Ancak Leo'nun paralel hayatlar yaşaması ve bu hayatların zihninde kesişmeye başlaması işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar.

HAYATIN YOLLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Javier Bardem

Elle Fanning

Laura Linney

HAYATIN YOLLARI IMDb PUANI KAÇ?

Hayatın Yolları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.