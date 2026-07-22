Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hayatın Yolları filminin konusu ne? Hayatın Yolları filminin oyuncuları kim?

Hayatın Yolları filminin konusu ne? Hayatın Yolları filminin oyuncuları kim?

22.07.2026 13:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hayatın Yolları filminin konusu ne? Hayatın Yolları filminin oyuncuları kim?

Hayatın Yolları (The Roads Not Taken) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayatın Yolları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayatın Yolları filminin konusu ne? Hayatın Yolları filminin oyuncuları kim?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hayatın Yolları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sally Potter üstleniyor. Peki, Hayatın Yolları filminin konusu ne? Hayatın Yolları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

HAYATIN YOLLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

The Roads Not Taken, bir baba ve kızın, 24 saatlik bir süreçte yaşadıklarına odaklanıyor. Leo, mental sorunları olan bir adamdır. Bu durum sadece onun hayatını etkilemekle kalmaz kızı Molly’yi de derinden etkiler. Baba kız, yaşadıkları sorunlarla başa çıkmaya çalışırken birbirlerinden güç almaya çalışır. Ancak Leo'nun paralel hayatlar yaşaması ve bu hayatların zihninde kesişmeye başlaması işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar.

HAYATIN YOLLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Javier Bardem

Elle Fanning

Laura Linney

HAYATIN YOLLARI IMDb PUANI KAÇ?

Hayatın Yolları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu?
Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? Doğanın Kanunu dizisinin 7. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu?
16 Blok filminin konusu ne? 16 Blok filminin oyuncuları kim?
16 Blok filminin konusu ne? 16 Blok filminin oyuncuları kim? 16 Blok (16 Blocks) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Blok filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 16 Blok filminin konusu ne? 16 Blok filminin oyuncuları kim?
Buz Kapanı filminin konusu ne? Buz Kapanı filminin oyuncuları kim?
Buz Kapanı filminin konusu ne? Buz Kapanı filminin oyuncuları kim? Buz Kapanı (Ice Skater) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Buz Kapanı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Buz Kapanı filminin konusu ne? Buz Kapanı filminin oyuncuları kim?