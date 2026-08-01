Haydutlar: Çıkış Yok filminin yönetmen koltuğunda Sang-yong Lee oturuyor. Filmin senaristliğini Kim Min-sung üstleniyor. Peki, Haydutlar: Çıkış Yok filminin konusu ne? Haydutlar: Çıkış Yok filminin oyuncuları kim?

ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ma Seok-do, yedi yıl sonra geri döner. Bir cinayet davasını araştırmak için yeni bir ekibe katılan Ma Seok-do, davanın sentetik bir uyuşturucu ve bir haydut çetesi içerdiğini öğrenince olayın daha derinlerine inecektir.

ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ma Dong-seok

Lee Jung-hyuk

Munetaka Aoki

Ahn Se-ho

Bae Noo-Ri

Gong Dae-Yu

ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Haydutlar: Çıkış Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.