Haydutlar: Çıkış Yok filminin yönetmen koltuğunda Sang-yong Lee oturuyor. Filmin senaristliğini Kim Min-sung üstleniyor. Peki, Haydutlar: Çıkış Yok filminin konusu ne? Haydutlar: Çıkış Yok filminin oyuncuları kim?
ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Ma Seok-do, yedi yıl sonra geri döner. Bir cinayet davasını araştırmak için yeni bir ekibe katılan Ma Seok-do, davanın sentetik bir uyuşturucu ve bir haydut çetesi içerdiğini öğrenince olayın daha derinlerine inecektir.
ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ma Dong-seok
Lee Jung-hyuk
Munetaka Aoki
Ahn Se-ho
Bae Noo-Ri
Gong Dae-Yu
ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Haydutlar: Çıkış Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.