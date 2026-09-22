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Haysiyet dizisi ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Haysiyet dizisi bugün mü başlıyor?

Haysiyet dizisi ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Haysiyet dizisi bugün mü başlıyor?

22.09.2026 17:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Haysiyet dizisi ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Haysiyet dizisi bugün mü başlıyor?

Haysiyet dizisinin hangi kanalda ve hangi gün yayımlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Haysiyet dizisi ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Haysiyet dizisi bugün mü başlıyor?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Haysiyet’in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Haysiyet dizisi ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Haysiyet dizisi bugün mü başlıyor? İşte ayrıntılar...

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HAYSİYET DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Haysiyet dizisinin ilk bölümü 8 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

HAYSİYET DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Geçimini nakliyecilikle sağlayan Karlıova ailesinin yolu, güçlü ve varlıklı Tarmanlar ile kesişir. Karlıova Ailesi'nin en küçüğü Mehmet'le, Tarmanların biricik kızı Simay'ın aşkı, iki aileyi gurur, sınıf farkı ve haysiyet üzerinden sert bir çatışmanın içine sürükler. Mehmet ve Simay'ın, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden başlayan yakınlıkları, kısa sürede sadece ikisinin değil, ailelerinin de hayatını değiştirecek güçlü bir aşka dönüşür. Haluk Tarman kızını Mehmet'ten uzak tutmak için harekete geçerken, Mehmet de babası Sadık Karlıova'nın ondan beklediği hayatla kendi istediği arasında sıkışır. Ailelerin beklentileri, saklanan gerçekler ve geçmişten gelen hesaplar, genç aşıkların arasındaki bağı daha en başından sınamaya başlar. Mehmet ile Simay, kendileri için çizilmiş hayatlara mı boyun eğecek, yoksa bütün engellere rağmen birbirlerinin yanında mı duracaktır?

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