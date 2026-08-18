Kanal D ekranlarında yayımlanmaya hazırlanan Haysiyet dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri merak konusu oldu. Peki, Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

HAYSİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haysiyet dizisinin yayın tarihi ve günü henüz kesinleşmedi. Kanal D tarafından yapılacak resmi açıklamayla birlikte dizinin hangi gün ve saatte ekrana geleceği de netleşecek.

HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Haysiyet dizisi, yaşam tarzları ve değerleri birbirinden tamamen farklı iki ailenin çatışmasını konu alıyor. Aileler arasındaki anlaşmazlıklar giderek büyürken, tüm engellere rağmen filizlenen bir aşk hikâyenin merkezine yerleşiyor. Birbirine zıt iki dünyanın arasında başlayan bu ilişki, yalnızca genç âşıkların değil, çevrelerindeki herkesin hayatını etkiliyor. Ailelerin beklentileri ve geçmişten gelen anlaşmazlıklar ise bu aşkı her geçen gün daha da zor bir hale getiriyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?