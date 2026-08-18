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Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

18.08.2026 12:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Yeni sezonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Haysiyet dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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Kanal D ekranlarında yayımlanmaya hazırlanan Haysiyet dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri merak konusu oldu. Peki, Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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HAYSİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haysiyet dizisinin yayın tarihi ve günü henüz kesinleşmedi. Kanal D tarafından yapılacak resmi açıklamayla birlikte dizinin hangi gün ve saatte ekrana geleceği de netleşecek.

HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Haysiyet dizisi, yaşam tarzları ve değerleri birbirinden tamamen farklı iki ailenin çatışmasını konu alıyor. Aileler arasındaki anlaşmazlıklar giderek büyürken, tüm engellere rağmen filizlenen bir aşk hikâyenin merkezine yerleşiyor. Birbirine zıt iki dünyanın arasında başlayan bu ilişki, yalnızca genç âşıkların değil, çevrelerindeki herkesin hayatını etkiliyor. Ailelerin beklentileri ve geçmişten gelen anlaşmazlıklar ise bu aşkı her geçen gün daha da zor bir hale getiriyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Kerem Alışık
  • Doğukan Güngör
  • Reha Özcan
  • Merih Öztürk
  • Nergis Öztürk
  • Gökberk Yıldırım
  • Orkun Can İzan
  • Asır Gündoğdu
  • Aybüke Yılmaz
  • Elifcan Ongurlar
  • Burak Çelik
  • Berfin Kıymaz
  • Nizam Namidar
  • Gülçin Hatıhan
  • Ayça Varlıer
  • Ceren Kesim
  • Ecem Koca
  • Doruk Miraç Günaydın
  • Hilal Kuvvet
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