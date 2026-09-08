Haysiyet dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Haysiyet dizisinin konusu merak ediliyor. Peki, Haysiyet dizisinin ilk bölümü ne zaman? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Haysiyet dizisi, yaşam tarzları ve değerleri birbirinden tamamen farklı iki ailenin çatışmasını konu alıyor. Aileler arasındaki anlaşmazlıklar giderek büyürken, tüm engellere rağmen filizlenen bir aşk hikâyenin merkezine yerleşiyor. Birbirine zıt iki dünyanın arasında başlayan bu ilişki, yalnızca genç âşıkların değil, çevrelerindeki herkesin hayatını etkiliyor. Ailelerin beklentileri ve geçmişten gelen anlaşmazlıklar ise bu aşkı her geçen gün daha da zor bir hale getiriyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kerem Alışık

Doğukan Güngör

Reha Özcan

Merih Öztürk

Nergis Öztürk

Gökberk Yıldırım

Orkun Can İzan

Asır Gündoğdu

Aybüke Yılmaz

Elifcan Ongurlar

Burak Çelik

Berfin Kıymaz

Nizam Namidar

Gülçin Hatıhan

Ayça Varlıer

Ceren Kesim

Ecem Koca

Doruk Miraç Günaydın

Hilal Kuvvet

HAYSİYET DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Geçimini nakliyecilikle sağlayan Karlıova ailesinin yolu, güçlü ve varlıklı Tarmanlar ile kesişir. Karlıova Ailesi'nin en küçüğü Mehmet'le, Tarmanların biricik kızı Simay'ın aşkı, iki aileyi gurur, sınıf farkı ve haysiyet üzerinden sert bir çatışmanın içine sürükler. Mehmet ve Simay'ın, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden başlayan yakınlıkları, kısa sürede sadece ikisinin değil, ailelerinin de hayatını değiştirecek güçlü bir aşka dönüşür. Haluk Tarman kızını Mehmet'ten uzak tutmak için harekete geçerken, Mehmet de babası Sadık Karlıova'nın ondan beklediği hayatla kendi istediği arasında sıkışır. Ailelerin beklentileri, saklanan gerçekler ve geçmişten gelen hesaplar, genç aşıkların arasındaki bağı daha en başından sınamaya başlar. Mehmet ile Simay, kendileri için çizilmiş hayatlara mı boyun eğecek, yoksa bütün engellere rağmen birbirlerinin yanında mı duracaktır?

HAYSİYET DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Haysiyet dizisinin ilk bölümü 8 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.