Cumhuriyet Gazetesi Logo
Haysiyet dizisinin ilk bölümü ne zaman? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Haysiyet dizisinin ilk bölümü ne zaman? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

8.09.2026 17:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Haysiyet dizisinin ilk bölümü ne zaman? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Haysiyet dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Haysiyet dizisinin ilk bölümü ne zaman? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haysiyet dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Haysiyet dizisinin konusu merak ediliyor. Peki, Haysiyet dizisinin ilk bölümü ne zaman? Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

Image

HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Haysiyet dizisi, yaşam tarzları ve değerleri birbirinden tamamen farklı iki ailenin çatışmasını konu alıyor. Aileler arasındaki anlaşmazlıklar giderek büyürken, tüm engellere rağmen filizlenen bir aşk hikâyenin merkezine yerleşiyor. Birbirine zıt iki dünyanın arasında başlayan bu ilişki, yalnızca genç âşıkların değil, çevrelerindeki herkesin hayatını etkiliyor. Ailelerin beklentileri ve geçmişten gelen anlaşmazlıklar ise bu aşkı her geçen gün daha da zor bir hale getiriyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kerem Alışık

Doğukan Güngör

Reha Özcan

Merih Öztürk

Nergis Öztürk

Gökberk Yıldırım

Orkun Can İzan

Asır Gündoğdu

Aybüke Yılmaz

Elifcan Ongurlar

Burak Çelik

Berfin Kıymaz

Nizam Namidar

Gülçin Hatıhan

Ayça Varlıer

Ceren Kesim

Ecem Koca

Doruk Miraç Günaydın

Hilal Kuvvet

HAYSİYET DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Geçimini nakliyecilikle sağlayan Karlıova ailesinin yolu, güçlü ve varlıklı Tarmanlar ile kesişir. Karlıova Ailesi'nin en küçüğü Mehmet'le, Tarmanların biricik kızı Simay'ın aşkı, iki aileyi gurur, sınıf farkı ve haysiyet üzerinden sert bir çatışmanın içine sürükler. Mehmet ve Simay'ın, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden başlayan yakınlıkları, kısa sürede sadece ikisinin değil, ailelerinin de hayatını değiştirecek güçlü bir aşka dönüşür. Haluk Tarman kızını Mehmet'ten uzak tutmak için harekete geçerken, Mehmet de babası Sadık Karlıova'nın ondan beklediği hayatla kendi istediği arasında sıkışır. Ailelerin beklentileri, saklanan gerçekler ve geçmişten gelen hesaplar, genç aşıkların arasındaki bağı daha en başından sınamaya başlar. Mehmet ile Simay, kendileri için çizilmiş hayatlara mı boyun eğecek, yoksa bütün engellere rağmen birbirlerinin yanında mı duracaktır?

HAYSİYET DİZİSİNİN  İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Haysiyet dizisinin ilk bölümü 8 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

İlgili Konular: #oyuncu #dizi #konusu nedir?

İlgili Haberler

‘Bergen’in yapımcısından ‘Çirkin’ dizisine telif hakkı ihlali iddiası
‘Bergen’in yapımcısından ‘Çirkin’ dizisine telif hakkı ihlali iddiası “Bergen” filminin yapımcısı Orchestra Content, Star TV’de yayımlanacak “Çirkin” dizisinin ikinci sezon fragmanında, filme ait sahne kurgusu, çekim planları, ses tasarımı ve atmosferin “birebir kopyalandığını” öne sürdü. Yapım şirketi, söz konusu kullanımın telif hakkı ihlali oluşturduğunu ileri sürerek yayının durdurulmaması halinde suç duyurusunda bulunulacağını ve tazminat davası açılacağını açıkladı.
'Mobland' dizisinde Tom Hardy krizi çözüldü: Üçüncü sezon kararı açıklandı
'Mobland' dizisinde Tom Hardy krizi çözüldü: Üçüncü sezon kararı açıklandı Paramount+, başrollerinde Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan'ın yer aldığı 'Mobland' dizisinin üçüncü sezon kadrosunu resmi olarak açıkladı. Set ortamında disiplinsizlik ve oyuncularla kriz yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Hardy'nin dizideki geleceğine dair soru işaretleri giderildi.
'Vampire Diaries' yıldızı Nina Dobrev Venedik Film Festivali kırmızı halısından kovuldu
'Vampire Diaries' yıldızı Nina Dobrev Venedik Film Festivali kırmızı halısından kovuldu 83. Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Ink' filminin galasına katılan Bulgar asıllı Kanadalı oyuncu Nina Dobrev, kırmızı halıda güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle karşılaştı. Fotoğrafçılara poz verdiği sırada görevlilerce alandan uzaklaştırılan ünlü oyuncunun şaşkınlık yaşadığı anlar sosyal medyada tepki topladı.