Kanal D ekranlarında 2026-2027 sezonunda ilk kez izleyiciyle buluşacak olan Haysiyet dizisi, hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

HAYSİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haysiyet dizisinin çekimlerine temmuz ayı içinde başlanması planlanıyor. Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından yapımın, 2026 yılının eylül ayında Kanal D'nin yeni sezon yayın takviminde izleyiciyle buluşması beklenirken, kesin yayın tarihi ise kanalın açıklayacağı resmi yayın akışıyla netleşecek.

HAYSİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Haysiyet dizisi, aile bağlarını, dayanışmayı ve toplumsal değerleri merkezine alan etkileyici bir aile dramasını ekrana taşıyor. Karlıova ailesinin hayatını değiştiren olaylar ve aile bireylerinin bu süreçte verdiği yaşam mücadelesi, dizinin ana hikâyesini oluşturuyor.

HAYSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Haysiyet dizisinin başrollerini Doğukan Güngör ve Merih Öztürk paylaşırken, oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Reha Özcan, Nergis Öztürk, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Burak Çelik, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet gibi deneyimli ve genç isimler yer alıyor.