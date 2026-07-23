Haysiyet dizisinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin senaristliğini Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş üstleniyor. Peki, Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Haysiyet dizisi ne zaman yayımlanacak?

HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, büyük şehrin keşmekeşi içinde onurunu ve değerlerini korumaya çalışan köklü bir ailenin hikâyesini anlatıyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kerem Alışık

Doğukan Güngör

Reha Özcan

Merih Öztürk

Nergis Öztürk

Burak Çelik

Orkuncan İzan

HAYSİYET DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Haysiyet, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.