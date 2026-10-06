Haysiyet dizisinin son bölümünde ne oldu? Haysiyet dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

Haysiyet dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Haysiyet dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Haysiyet dizisinin son bölümünde ne oldu? Haysiyet dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

HAYSİYET DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aziz’in kendi hayatını kurmak için aldığı kamyon, Karlıova ailesinde büyük bir hesaplaşmaya yol açar. Yıllardır sustuklarını babasının yüzüne söyleyen Aziz, Sadık’ın öfkeyle ağzından çıkan bedduayla yıkılır. Nimet, bedduanın korkusuyla ailesini bir arada tutmaya çalışırken, Aziz’in kendini ispat etme çabası onu yıllardır çalmadığı bir kapıya götürür.

Baba evine dönen Simay, Mehmet’in gelip kendisini anlamasını bekler. Ancak iki ailenin de geri adım atmaya niyeti yoktur. Haluk’un borç üzerinden kurduğu baskı, Nimet’in Simay’a duyduğu öfke ve Hülya’nın yeniden yeşeren umutları, genç çiftin arasındaki mesafeyi büyütür. Birbirlerini sevmekten vazgeçmeyen Mehmet ve Simay, sonunda kendi hayatlarını kurmak için zor bir karar verir. Tufan, yok saymaya çalıştığı büyük bir gerçekle yüzleşirken, Sadık ve Aziz, gururlarıyla birbirlerine duydukları sevgi arasında sıkışır. Tam baba ile oğul arasındaki kırgınlığın sona ereceği düşünüldüğü anda yaşanan korkunç kaza, Karlıova ailesini yerle bir eder.

HAYSİYET DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aziz’in ölümü, Karlıova ailesini paramparça eder. Oğluna ettiği bedduanın ağırlığıyla ortadan kaybolan Sadık’ı arayan Mehmet, bir yandan da ailesini ayakta tutmaya çalışır. Nimet’in suçlamaları karşısında yalnızlaşan Simay’a ailesi sahip çıkar. Ancak kızlarını bir an olsun gülümsetmek için hazırladıkları küçük bir sürpriz, Mehmet’le Simay’ın arasındaki kırgınlığı daha da büyütür.

Tufan, Gülsüm’ün hamileliğiyle çıkmaza sürüklenirken, Gülsüm beklenmedik bir anda Yıldız’a gerçeği açıklar. Aziz’in kaybıyla sarsılan Sema baba evine dönmek için zor bir kararın eşiğine gelir. Sadık’ın vicdan azabıyla attığı adım ise bütün aileyi yükselen alevlerin karşısında, bir kez daha kaybetme korkusuyla yüzleştirir.

HAYSİYET DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 5. bölümü 6 Ekim Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.