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Her Şey Aşk İçin filminin konusu ne? Her Şey Aşk İçin filminin oyuncuları kim?

Her Şey Aşk İçin filminin konusu ne? Her Şey Aşk İçin filminin oyuncuları kim?

22.07.2026 10:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Her Şey Aşk İçin filminin konusu ne? Her Şey Aşk İçin filminin oyuncuları kim?

Her Şey Aşk İçin filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her Şey Aşk İçin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Her Şey Aşk İçin filminin konusu ne? Her Şey Aşk İçin filminin oyuncuları kim?
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Her Şey Aşk İçin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Kapucu üstleniyor. Peki, Her Şey Aşk İçin filminin konusu ne? Her Şey Aşk İçin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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HER ŞEY AŞK İÇİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir süredir birlikte olan Sadef ve Alper, artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Ancak Alper ailesiyle birlikte Sedef'i istemeye gittiğinde Sedef'in dedesi Emekli Albay İskender, müstakbel damadının bedelli askerlik yaptığını öğrenince evlenmelerine izin vermez. İskender, ancak Alper'in 30 gün boyunca çiftliğinde askeri eğitime tabii tutulması karşılığında torununun evlenebileceğini söyler. Teklifi hemen kabul eden Alper, isyanlar içerisinde İskender'in verdiği eğitimleri yapar. Ancak bu sırada o İskender'in vasiyetini bulur. Alper, Alzheimer olan İskender ölmeden önce vasiyetini yerine getirebilmek için onunla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkar.

HER ŞEY AŞK İÇİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Safa Sarı

Zafer Algöz

Gizem Sevim

HER ŞEY AŞK İÇİN IMDb PUANI KAÇ?

Her Şey Aşk İçin  filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.

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