Hesaplaşma filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hesaplaşma filmi nerede çekildi, IMDb puanı kaç?

Orijinal adı 'The Accountant' olan Hesaplaşma filmi, 2016 yılında vizyona girmiştir. Amerikan yapımı aksiyon filmi Hesaplaşma, televizyon ekranlarında seyirci ile sık sık buluşan filmler arasındadır. Peki, Hesaplaşma filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hesaplaşma filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 09:00
Hesaplaşma filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hesaplaşma filmi nerede çekildi, IMDb puanı kaç?
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Gavin O'Connor'ın yönettiği Bill Dubuque'nin yazdığı Hesaplaşma filminin oyuncu kadrosunda ise dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu olan Ben Affleck filmde kullandığı özel dövüş tekniklerinin eğitimi almıştır. Ayrıca Affleck, oynadığı karakterin yüksek işlevli otizm yönünü iyi yansıtabilmek için doktorlarla ve bu tanıyı almış kişilerle görüştü. İşte, filmin merak edilenleri....

HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Christian Wolff dahi denebilecek bir matematik uzmanıdır. İnsanlardan çok rakamlarla içli dışlı olan karakter normal bir muhasebe uzmanı gibi görünse de aslında dünyanın en tehlikeli suç örgütleri için freelance olarak çalışmaktadır. Hazine Bakanlığı'nın Suç Yürütme Birimi kendisini araştırmaya başladığında dikkat çekmemek için sıradan gördüğü tehlikesiz bir müşteriyle anlaşan uzman, robotik şirketinde çalışan muhasebe uzmanı kısa bir sürede müşterisinin o kadar da sıradan bir problemi olmadığını fark eder. Christian hesaplarda keşfettiği milyonlarca dolar tutan tutarsızlık üzerine çalıştıkça başına açılan tehlike de büyümeye başlar.

HESAPLAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Ben Affleck
  • Anna Kendrick
  • J.K Simmons
  • Jori Benthal
  • Jeffrey Tambor
  • John Lithgow
  • Seth Lee

HESAPLAŞMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri,19 Ocak 2015'te Atlanta, Georgia'da başladı. Devamında 16–20 Mart arasında Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde de çekim yapıldı. Çekimler 2 Nisan 2015'te tamamlandı.

HESAPLAŞMA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı, 7.3/10 olarak belirlenmiştir.


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