Hiç Kimsenin Oğlu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dito Montiel üstleniyor. Peki, Hiç Kimsenin Oğlu filminin konusu ne? Hiç Kimsenin Oğlu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

HİÇ KİMSENİN OĞLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocuk Milk (Jonathan White) istemeden iki cinayet işlemiş ve arkadaşı Winny ile bu sırrı uzun yıllar paylaşmıştır. Ne var ki bir gazeteye gelen isimsiz mektuplar, 1986 yılında işlenen bu cinayetlerin ayrıntılarını adım adım açıklamakta ve polis Jonathan White’ı zor durumda bırakmaktadır.

HİÇ KİMSENİN OĞLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Channing Tatum

Al Pacino

Ray Liotta

Katie Holmes

Brian Gilbert

Tracy Morgan

HİÇ KİMSENİN OĞLU FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Hiç Kimsenin Oğlu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.