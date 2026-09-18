Hız Tuzağı 2 filminin yönetmen koltuğunda Jan de Bont oturuyor. Filmin senaristliğini Randall McCormick, Jeff Nathanson üstleniyor. Peki, Hız Tuzağı 2 filminin konusu ne? Hız Tuzağı 2 filminin oyuncuları kim?

HIZ TUZAĞI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Annie Porter, erkek arkadaşıyla büyük bir gemi vasıtasıyla Karayip Adaları’nda tatile çıkmakta olan sıradan bir kadındır. Bulundukları geminin bilgisayar sistemi, bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilir. Bütün gemiyi ve içerisindeki insanları tehdit etmekte olan bilgisayar korsanının kendince emelleri vardır. Zamana karşı bir ölüm kalım mücadelesi başlamıştır. Gemi, eğer ki yavaşlarsa, infilak edecektir.

HIZ TUZAĞI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock

Jason Patric

Willem Dafoe

Temuera Morrison

Brian McCardie

Mike Hagerty

Robert Herrick

Michael Robinson

Richard Speight Jr.

Ben Meyerson

Wilma Edward

HIZ TUZAĞI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hız Tuzağı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4 olarak belirlendi.