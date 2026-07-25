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Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin konusu ne? Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin oyuncuları kim?

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin konusu ne? Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin oyuncuları kim?

25.07.2026 17:28:00
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Haber Merkezi
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Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin konusu ne? Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin oyuncuları kim?

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (The Hobbit: An Unexpected Journey) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin konusu ne? Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin oyuncuları kim?
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Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson oturuyor. Filmin senaristliğini ise Peter Jackson ve Philippa Boyens üstleniyor. Peki, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin konusu ne? Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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HOBBİT: BEKLENMEDİK YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bilbo huzurlu Hobbit toprakları olan The Shire'da yaşarken bir gün büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve baş kahramanımız Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta buluverir. Ejder Smaug’dan Erebor’un kayıp Cüce Krallığı’nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta çirkin Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir...

HOBBİT: BEKLENMEDİK YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ian McKellen

Martin Freeman

Richard Armitage

HOBBİT: BEKLENMEDİK YOLCULUK IMDb PUANI KAÇ?

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.

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