Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Jackson ve Fran Walsh üstleniyor. Peki, Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları filminin konusu ne? Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları filminin oyuncuları kim?

HOBBIT: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

"Hobbit: Samug'un Çorak Toprakları"nda hikayenin baş kahramanı Bilbo Baggins, Büyücü Gandalf'le ve Thorin Meşekalkan'ın başını çektiği 13 cüceyle birlikte, Yalnız Dağ'ı ve kayıp Erebor Cüce Krallığı'nın bulmak için koyulduğu maceralı serüvene kaldığı yerden devam ediyor. Apar topar çıktıkları yolculuğun başlangıcını atlatmış olan Grup, doğuya doğru ilerlemeye devam ederken, yoldaki Kuyutorman'da deri değiştiren Beorn'la ve bir dev Örümcek sürüsüyle karşılaşırlar. Tehlikeli Orman-elflerinin elinden kaçan Cüceler önce Göl kasabasına, oradan da nihayet Yalnız Dağ'a giderler. Burası en büyük tehlikeyle yüzleşecekleri yerdir: Tüm yaratıklar içinde en korkutucu olanıyla; gruptakilerin yalnızca cesaretlerinin boyutunu değil, aynı zamanda dostluklarının sınırlarını ve yaptıkları yolculuğun ne ölçüde akıllıca olduğunu da sınayacak bir yaratıkla; Ejderha Smaug'la.

HOBBIT: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Martin Freeman

Lawrence Makoare

Evangeline Lilly

Ian McKellen

Stephen Fry

Luke Evans

Richard Armitage

Graham McTavish

James Nesbitt

Mikael Persbrandt

Ryan Gage

HOBBIT: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.